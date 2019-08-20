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Twitter заборонив рекламу державним ЗМІ

Twitter дає 30 днів на те, щоб державні медіа прибрали свою рекламу з соціальної мережі
Соціальна мережа Twitter вирішила змінити свою рекламну політику. Компанія заборонила рекламу від новинних медіакомпаній, підконтрольних державам, мотивуючи своє рішення бажанням "зберегти і захистити відкритий і здоровий діалог" у мережі.
Twitter заборонив рекламу державним ЗМІ Фото: autonews.autoua.net

"Ця політика (заборони реклами - ред.) буде застосована до новинних медійним компаніям, які фінансово або редакційно контролюються державою", - повідомляє "Громадське".

Список державних медіа будуть створюватися на основі досліджень окремих громадських організацій (наприклад, "Репортери без кордонів", або ЮНЕСКО) і думок "відомих академічних або громадських лідерів у цій області".

Twitter дає 30 днів на те, щоб державні медіа прибрали свою рекламу з соціальної мережі. Які конкретно ЗМІ і з яких країн вже потрапили у чорний список мережі, у компанії не уточнили.

Водночас, в іншій своїй публікації адміністрація Twitter оголосила про розкриття скоординованої інформаційної кампанії, спрямованої на «підрив легітимності» протестного руху в Гонконзі. Як вважають у керівництві соцмережі, кампанією керувала влада материкового Китаю.

Twitter заблокований на материковому Китаї, але, як зазначає керівництво соцмережі, записи робилися або через VPN, або з використанням спеціальних внутрішньокитайських IP-адрес, які дозволяють заходити у соцмережу без обмежень.

За підсумками розслідування заблоковані 936 акаунтів, імовірно пов'язаних із кампанією по дискредитації протестного руху в Гонконзі.

Нагадаємо, що у четвер, 21 березня, виповнилося 13 років з часу публікації першого "твіта" - повідомлення в соціальній мережі Twitter.

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