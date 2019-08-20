Twitter заборонив рекламу державним ЗМІ
"Ця політика (заборони реклами - ред.) буде застосована до новинних медійним компаніям, які фінансово або редакційно контролюються державою", - повідомляє "Громадське".
Список державних медіа будуть створюватися на основі досліджень окремих громадських організацій (наприклад, "Репортери без кордонів", або ЮНЕСКО) і думок "відомих академічних або громадських лідерів у цій області".
Twitter дає 30 днів на те, щоб державні медіа прибрали свою рекламу з соціальної мережі. Які конкретно ЗМІ і з яких країн вже потрапили у чорний список мережі, у компанії не уточнили.
Водночас, в іншій своїй публікації адміністрація Twitter оголосила про розкриття скоординованої інформаційної кампанії, спрямованої на «підрив легітимності» протестного руху в Гонконзі. Як вважають у керівництві соцмережі, кампанією керувала влада материкового Китаю.
Twitter заблокований на материковому Китаї, але, як зазначає керівництво соцмережі, записи робилися або через VPN, або з використанням спеціальних внутрішньокитайських IP-адрес, які дозволяють заходити у соцмережу без обмежень.
За підсумками розслідування заблоковані 936 акаунтів, імовірно пов'язаних із кампанією по дискредитації протестного руху в Гонконзі.
Нагадаємо, що у четвер, 21 березня, виповнилося 13 років з часу публікації першого "твіта" - повідомлення в соціальній мережі Twitter.
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