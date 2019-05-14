Тимошенко поставила ультиматум Раді: розпуск або співпраця з Зеленським
"Перед парламентом стоїть велика питання: коли буде дата інавгурації. Чим швидше, тим краще. І наша команда буде голосувати за всі дати", - сказала Тимошенко з трибуни Ради у вівторок, повідомляє "Українська правда".
"Але питання про інше. Чи буде парламент гирями на змінах, які очікують люди, чи будуть ставити лобістські закони, як це прописано на цей тиждень? Або стане поряд з президентом, якого обрали, для того, щоб змінити уряд на базі нової коаліції і створити план змін, які негайно треба провести в країні", - додала вона.
Якщо все залишиться по-старому, то не треба ображатися, що "73% хочуть дострокового розпуску парламенту", наголосила Тимошенко.
"Або цей парламент стане частиною змін, або він не має права на життя", - заявила політик.
Лідер "Батьківщини" закликала всі фракції до консультацій щодо створення нової коаліції, нового уряду і національної комісії по розслідуванню корупції на найвищому посадовому рівні - від чинного президента Петра Порошенка, його оточення та інших.
Нагадаємо, регламентний комітет Верховної Ради відклав розгляд постанов щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на 15 годину 15 травня.
Зазначимо, у команді новообраного президента України Володимира Зеленського сподіваються, що Верховна Рада все-таки може підтримати запропоновану ним дату інавгурації 19 травня.
Додамо, що Президент України Петро Порошенко заявляє, що зацікавлений в якнайшвидшій інавгурації новообраного українського президента Володимира Зеленського.
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