Тимошенко відреагувала на рішення президента повернути громадянство Саакашвілі

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про відновлення справедливості після того, як президент Володимир Зеленський повернув українське громадянство Міхеілу Саакашвілі

Юлія Тимошенко зазначила, що сьогодні справедливість відновлено і Міхеіл Саакашвілі знову громадянин України.

"Говорила тоді, скажу і зараз: позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість", - написала Тимошенко у Facebook, йдеться в "УП".

Однак тепер, за її словами, "справедливість відновлено".

Нагадаємо, 28 травня Зеленський повернув громадянство Саакашвілі.

Додамо, що 22 травня колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі просив Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.

Нагадаємо, 22 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.

8 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав Петра Порошенка повернути йому громадянство, забране "з порушенням українського законодавства та міжнародних норм".

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