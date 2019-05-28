Тимошенко відреагувала на рішення президента повернути громадянство Саакашвілі
"Говорила тоді, скажу і зараз: позбавлення Міхеїла Саакашвілі українського громадянства було політичною помстою з боку Петра Порошенка. Правове свавілля і кричуща несправедливість", - написала Тимошенко у Facebook, йдеться в "УП".
Однак тепер, за її словами, "справедливість відновлено".
Нагадаємо, 28 травня Зеленський повернув громадянство Саакашвілі.
Додамо, що 22 травня колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі просив Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.
Нагадаємо, 22 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі заявив, що звернувся до очільників Міністерства внутрішніх справ, Держприкордонслужби та Служби безпеки України з проханням скасувати заборону на в'їзд в Україну.
8 квітня екс-президент Грузії й колишній голова Одеської облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі закликав Петра Порошенка повернути йому громадянство, забране "з порушенням українського законодавства та міжнародних норм".
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