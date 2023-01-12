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CУСПІЛЬСТВО

У 2022 році температура в океанах була найвищою за всю історію

12 січня 2023, 21:45
У 2022 році температура в океанах була найвищою за всю історію
Фото: з відкритих джерел
У 2022 році температура в океанах була найвищою за всю історію спостережень. Вона постійно зростає з 1958 року через людську діяльність.
Про це пише The Guardian.
 
"Енергетичний та водний цикли Землі сильно змінилися через викиди парникових газів унаслідок діяльності людини, що спричинило всеосяжні зміни у кліматичній системі Землі", — зазначають учені.
 
Вони фіксують підвищення температури в океанах з 1958 року. Після 1990 року потепління лише сильнішає.
 
Гарячі океани посилюють екстремальну погоду, що призводить до більш інтенсивних ураганів і тайфунів, збільшення вологи в повітрі та, відповідно, до більш інтенсивних дощів і повеней. Потепління води також піднімає рівень моря та загрожує прибережним містам.
 
Понад 90% надлишкового тепла, що утворюється внаслідок викидів парникових газів, поглинають океани. Також температура океанів набагато менше залежить від природної мінливості клімату, ніж температура атмосфери.
історіяокеанпотепління

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