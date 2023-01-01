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СПОРТ

У 2022 році Українські спортсмени одержали понад 3000 медалей: деталі

01 січня 2023, 20:28
У 2022 році Українські спортсмени одержали понад 3000 медалей: деталі
Фото: НОК
Міністр молоді та спорту України і президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт розповів про основні спортивні підсумки 2022 року. Україна на міжнародній спортивній арені одержала понад трьох тисяч медалей
Про це інформує Урядовий портал міністерства молоді та спорту України.
 
"Я хочу подякувати всім федераціям, тренерам, спортсменам, які у 2022 році згуртувалися, знайшли в собі сили виступати і перемагати на міжнародних змаганнях. Більше трьох тисяч медалей ми виграли на міжнародній спортивній арені", - наголосив Гутцайт під час міжрегіонального інформаційного марафону "СуспільнеСпротив".
 
У трійці визначних спортивних здобутків 2022-го він зазначив такі:
 
- на XXIV зимових Олімпійських іграх 2022 року, що відбулися в м. Пекін (КНР), фристайліст Олександр Абраменко здобув срібну медаль з лижної акробатики;
 
- на Всесвітніх іграх у Бірмінгемі (США) українська збірна команда посіла третє місце у медальному заліку. Це найкращий результат за всю історію участі українських спортсменів у Всесвітніх іграх. За підсумками змагань збірна України виборола 45 медалей, з яких 16 - золотих, що теж є рекордом для України;
 
- на Дефлімпійських іграх українці стали абсолютними чемпіонами і встановили історичний рекорд - 138 медалей.
 
"Ми тримаємо наш спортивний фронт і показали всьому світові, що українці — нація переможців, що Україна - спортивна. І взагалі - Україна була, є і буде", - резюмував міністр.
 
Українські біатлоністи Олександра Меркушина та Віталій Мандзин стали бронзовими призерами юніорських змагань “Talent Team Challenge”.
 
Українські спортсмени посіли друге загальнокомандне місце на Кубку світу з таїландського боксу Муей Тай.
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