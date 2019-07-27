У Берліні проходить традиційний парад ЛГБТ
Паради проходять і у низці інших міст країни, повідомляє "Укрінформ".
За оцінками організаторів, участь у Берлінському прайді беруть до мільйона осіб, майже вдвічі більше, ніж торік.
Фото: Ольги Танасійчук
Яскраві колони стартували після полудня на Кудамі, о другій половині дня вони планують, подолавши 6,5 км дістатися Бранденбурзьких воріт, де вже напередодні були встановлені концертна трибуна та намети з напоями та закусками.
Гасло цьогорічного прайду – "Стоунволл 50 - Кожне повстання починається з твого голосу" - на вшанування тих, хто 50 років тому протистояв владі, яка чинила утиски ЛГБТ-спільноти. 28 червня 1969 року в гей-барі "Стоунволл-інн" на Крістофер-стріт (Грінвіч-Віллідж, Нью-Йорк) почалася серія заворушень і спонтанних демонстрацій проти поліцейського рейду. Ці зіткнення часто наводяться в якості першого випадку в історії, коли представники гей-спільноти чинили опір узаконеній системі переслідування геїв. Вважається, що ці бунти стали визначальною подією, що ознаменував початок масового руху за дотримання прав людини щодо ЛГБТ у США і в усьому світі.
Фото: Ольги Танасійчук
Перший у ФРН Christopher Street Day відбувся в 1979 році.
У Німеччині одностатеві шлюби були узаконені у 2017 році. На той момент у країні було зареєстровано близько 53 тис. одностатевих цивільних партнерств.
За даними Німецького інституту молоді, до 10% 14-29 річних ідентифікують себе як геї, лесбіянки, бі- або транссексуали.
Нагадаємо, що у Нью-Йорку в неділю, 30 червня, пройшов всесвітній гей-прайд-2019, яким завершується місяць боротьби за права ЛГБТ-спільноти.
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