БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПоліція Великої Британії конфіскувала рекордну кількість криптовалюти на загальну суму 180 мільйонів фунтів стерлінгів у рамках міжнародного розслідування про відмивання грошей у Лондоні.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Британії конфіскували рекордну суму криптовалюти - £180 мільйонів
Попередній рекорд був встановлений 24 червня
Фото: Facenews.ua
Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.
Попередній рекорд був встановлений 24 червня, тоді британська поліція конфіскувала 114 мільйонів фунтів стерлінгів.
Правоохоронці знов допитали 39-жінку у справі про відмивання коштів. Раніше вона вже була затримана в рамках справи від 24 червня також про відмивання грошей. Нині вона вийшла під заставу й очікує на початок розгляду її справи у суді.
Зазначається, що у поліції не розкривали деталі, яку саме криптовалюту було конфісковано.
Нагадаємо, що Міноборони Ізраїлю заарештувало е-гаманці ХАМАС із криптовалютою на $7,7 мільйона
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