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У Британії конфіскували рекордну суму криптовалюти - £180 мільйонів

Попередній рекорд був встановлений 24 червня
Поліція Великої Британії конфіскувала рекордну кількість криптовалюти на загальну суму 180 мільйонів фунтів стерлінгів у рамках міжнародного розслідування про відмивання грошей у Лондоні.
У Британії конфіскували рекордну суму криптовалюти - £180 мільйонів Фото: Facenews.ua

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

Попередній рекорд був встановлений 24 червня, тоді британська поліція конфіскувала 114 мільйонів фунтів стерлінгів.

Правоохоронці знов допитали 39-жінку у справі про відмивання коштів. Раніше вона вже була затримана в рамках справи від 24 червня також про відмивання грошей. Нині вона вийшла під заставу й очікує на початок розгляду її справи у суді.

Зазначається, що у поліції не розкривали деталі, яку саме криптовалюту було конфісковано.

Нагадаємо, що Міноборони Ізраїлю заарештувало е-гаманці ХАМАС із криптовалютою на $7,7 мільйона

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13 07 2021 16:56
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