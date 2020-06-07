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У Британії озвучили нову версію походження коронавірусу

"Коронавірус міг діяти в усьому світі і активізувався, коли умови навколишнього середовища стали придатними для його процвітання"
На думку британського вченого, коронавірус існував по всьому світу задовго до спалаху в Китаї, просто перебував у сплячому стані.
У Британії озвучили нову версію походження коронавірусу Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Таку думку висловив науковець із Оксфорда доктор Том Джефферсон, повідомляє Telegraph.

"Коронавірус міг діяти в усьому світі і активізувався, коли умови навколишнього середовища стали придатними для його процвітання", - йдеться в повідомленні.

Експерт з Оксфордського університету стверджує, що існує все більше свідчень того, що вірус був десь ще до того, як з'явився в Азії. Він вважає, що коронавірус міг існувати по всьому світу, а спалах у Китаї стався за сприятливих на той момент умов.

Як зазначає видання, минулого тижня іспанські вірусологи виявили сліди захворювання у зразках стічних вод, зібраних у березні 2019 року, за дев'ять місяців до того, як стався спалах COVID-19 у Китаї.

Італійські вчені також виявили докази наявності коронавірусу у пробах стічних вод у Мілані і Турині в середині грудня.

Нагадаємо, що в Ухані протягом 7 років зберігали зразки вірусу, схожого на SARS-CoV-2

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06 07 2020 16:16
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