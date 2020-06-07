У Британії озвучили нову версію походження коронавірусу
Таку думку висловив науковець із Оксфорда доктор Том Джефферсон, повідомляє Telegraph.
"Коронавірус міг діяти в усьому світі і активізувався, коли умови навколишнього середовища стали придатними для його процвітання", - йдеться в повідомленні.
Експерт з Оксфордського університету стверджує, що існує все більше свідчень того, що вірус був десь ще до того, як з'явився в Азії. Він вважає, що коронавірус міг існувати по всьому світу, а спалах у Китаї стався за сприятливих на той момент умов.
Як зазначає видання, минулого тижня іспанські вірусологи виявили сліди захворювання у зразках стічних вод, зібраних у березні 2019 року, за дев'ять місяців до того, як стався спалах COVID-19 у Китаї.
Італійські вчені також виявили докази наявності коронавірусу у пробах стічних вод у Мілані і Турині в середині грудня.
Нагадаємо, що в Ухані протягом 7 років зберігали зразки вірусу, схожого на SARS-CoV-2
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