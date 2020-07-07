У червні міжнародні резерви України зросли на понад 3 мільярди доларів — НБУ

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку"

За підсумками червня міжнародні резерви України зросли на понад 3 млрд доларів та становили 28,5 млрд доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку, передає "Економічна правда".

"Востаннє такий обсяг резервів українці можуть пам’ятати ще восени 2012 року.

Головними чинниками зростання резервів у минулому місяці стало отримання офіційного фінансування від наших міжнародних партнерів – МВФ та Євросоюзу, а також купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку", - пояснили у регуляторі.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,8 місяців майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Данилишин зазначив, що регулятор також має запровадити додаткові інструменти з підтримки ліквідності банківської системи для безперервного кредитування бізнесу та населення.