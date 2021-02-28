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У ДСНС закликають не ходити в гори через сніголавинну небезпеку

З початку року вже довелося рятувати понад 360 людей
На високогір'ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей 28 лютого - 1 березня утримуватиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
У ДСНС закликають не ходити в гори через сніголавинну небезпеку Фото: EPA

Рятувальники закликають людей не ризикувати здоров’ям під час походів у гори в період оголошення лавинної небезпеки, повідомляє "Громадське".

Там звітують, що з початку 2021 року вони вже врятували понад 360 людей, більше як 220 надали допомогу.

У ДСНС нагадали, що з 13 лютого на Закарпатті, біля підніжжя гір Магура-Жиде та Гемба, а також на прилеглих до них територіях і схилах продовжують шукати туриста з Києва. Він заблукав під час катання на лижах. Рятувальникам вдалося знайти живим його товариша.

Якщо ви все ж вирішили йти в гори, то рятувальники нагадують, що перед походом потрібно зареєструватися у них. Крім цього потрібно підготуватися до походу, взявши з собою теплі речі й альпіністське спорядження, іти у похід лише в супроводі досвідчених туристів і припинити подорож за несприятливої погоди. Не ходіть в такі походи самі, мінімальна рекомендована кількість учасників туристичної групи - не менше ніж 3 людини.

Нагадаємо, що рятувальники попереджають про підйом рівнів води та небезпеку сходження лавин

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28 02 2021 16:55
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