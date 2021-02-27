Рятувальники попереджають про підйом рівнів води та небезпеку сходження лавин

Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) зберігатиметься 27 лютого на високогір'ї Закарпатської та у середньогір’ї Львівської областей

Через відлигу на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської області, а також у середньогір’ї Львівської зберігається значна сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, повідомляє "Громадське".

Так, значна сніголавинна небезпека (3 рівень) зберігатиметься 27 лютого на високогір'ї Закарпатської та у середньогір’ї Львівської областей та 27-28 лютого на високогір’ї Івано-Франківщини.

Також у ДСНС попередили, що на річках басейну Західного Бугу та Дністра 27-28 лютого очікується підйом рівнів води.

Так, на ділянці Дністра Галич–Заліщики вода підніметься на метр-півтора, і це не матиме негативних наслідків. А ось на річках басейну Західного Бугу (Львівська, Волинська області) підйом води складе 0,3–0,8 метра.

На річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська області) рятувальники очікують підйом води на 0,3–1,3 метра, на річці Вишня біля села Твіржа (басейн Сяну) - на 1,5-2 метри. Місцями можливий вихід на заплаву (рівень небезпеки жовтий).

Раніше у ДСНС через сніголавинну небезпеку людей просили утриматися від походів у гори. Тих, хто все-таки вирішить підкорювати схили Карпат, закликають дотримуватися правил безпеки: зареєструватися у найближчому підрозділі рятувальної служби, підготуватися до походу, взявши з собою теплі речі й альпіністське спорядження, іти у похід лише в супроводі досвідчених туристів і припинити подорож за несприятливої погоди.

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