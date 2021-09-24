У Facebook змінюється топменеджер з технологій

На початку цього року Facebook оголосила про запуск у своєму підрозділі Oculus проєкту створення так званого метавсесвіту. Він являє собою віртуальний простір, де люди можуть зустрічатися одне з одним, використовуючи окуляри віртуальної реальності

Головний директор з технологій компанії Facebook Inc Майк Шрепфер оголосив, що залишить цю посаду наступного року.

Поки що Шрепфер, який працює у Facebook з 2008 року, залишається в компанії на умовах часткової зайнятості. Він продовжить розвивати проєкти у сфері штучного інтелекту та залучатиме нових талановитих технічних співробітників.

Як зазначається, на його посаду перейде Ендрю Босворт, який зараз очолює відділ інформаційно-технічного обладнання Facebook. Очікується, що на новій посаді він посилить напрямок технологій віртуальної реальності.

На початку цього року Facebook оголосила про запуск у своєму підрозділі Oculus проєкту створення так званого метавсесвіту. Він являє собою віртуальний простір, де люди можуть зустрічатися одне з одним, використовуючи окуляри віртуальної реальності.

За інформацією телеканалу, такі зміни у Facebook відбулися після серії звітів The Wall Street Journal, які пролили світло на те, що компанія або ігнорує, або неспроможна належним чином розв'язувати численні проблеми, з якими стикаються користувачі в її сервісах.

Як уточнюється, серед таких проблем, зокрема, вплив Instagram на психічне здоров'я дівчат-підлітків, а також використання соцмережі мексиканськими наркокартелями для вербування кілерів.