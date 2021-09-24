Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Facebook змінюється топменеджер з технологій

На початку цього року Facebook оголосила про запуск у своєму підрозділі Oculus проєкту створення так званого метавсесвіту. Він являє собою віртуальний простір, де люди можуть зустрічатися одне з одним, використовуючи окуляри віртуальної реальності
Головний директор з технологій компанії Facebook Inc Майк Шрепфер оголосив, що залишить цю посаду наступного року.
У Facebook змінюється топменеджер з технологій Фото: facebook
Про це повідомляє CNBC.
 
Поки що Шрепфер, який працює у Facebook з 2008 року, залишається в компанії на умовах часткової зайнятості. Він продовжить розвивати проєкти у сфері штучного інтелекту та залучатиме нових талановитих технічних співробітників.
 
Як зазначається, на його посаду перейде Ендрю Босворт, який зараз очолює відділ інформаційно-технічного обладнання Facebook. Очікується, що на новій посаді він посилить напрямок технологій віртуальної реальності.
 
На початку цього року Facebook оголосила про запуск у своєму підрозділі Oculus проєкту створення так званого метавсесвіту. Він являє собою віртуальний простір, де люди можуть зустрічатися одне з одним, використовуючи окуляри віртуальної реальності.
 
За інформацією телеканалу, такі зміни у Facebook відбулися після серії звітів The Wall Street Journal, які пролили світло на те, що компанія або ігнорує, або неспроможна належним чином розв'язувати численні проблеми, з якими стикаються користувачі в її сервісах.
 
Як уточнюється, серед таких проблем, зокрема, вплив Instagram на психічне здоров'я дівчат-підлітків, а також використання соцмережі мексиканськими наркокартелями для вербування кілерів.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 09 2021 10:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

Ютубер побився об заклад із фізиком, що авто на вітровому двигуні рухається швидше за вітер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.