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ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

У Фінляндії будуть перший у Європі завод для переробки побутового текстильного сміття

На ньому буде можливо перетворити ганчір’я на волокна
У Фінляндії влітку 2021 року відкриють перший завод, який прийматиме на переробку зношений одяг та інше текстильне сміття від домогосподарств.
У Фінляндії будуть перший у Європі завод для переробки побутового текстильного сміття Фото: delo.ua
Будівництво заводу вже розпочалося у Пайміо, неподалік від міста Турку на південному заході країни. 
 
Це буде перший подібний завод не лише у Фінляндії, а й у Європі,  повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yle.
 
На ньому буде можливо перетворити ганчір’я на волокна, які текстильна промисловість зможе використовувати для виробництва нової продукції. 
 
Завод створить сотні нових робочих місць та допоможе Фінляндії вирішити проблему з текстильним сміттям. За рік його накопичується 70-100 тонн.
 
"Ми плануємо наступного літа відкрити одну лінію… Робота буде запускатися поетапно", - розповідає проєктний менежер Сіні Ілмонен з Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, компанії, що здійснює будівництво.
 
Згідно з новим проєктом закону про відходи, передбачається, що Фінляндія почне збирати відходи текстилю окремо у 2023 році. За законодавством ЄС, країни-члени мають почати робити це з 2025 року. 
 
Можливість окремого здати текстильне сміття є і зараз - цим займаються близько 30 муніципальних компаній, але практики і вартість у кожної з них відрізняються. 

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24 09 2020 15:54
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