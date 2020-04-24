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Дайвери створюють захисні маски від коронавірусу з пластику, який забруднює океани

Про це пише CNN
Група дайверів перетворює пластикові пляшки, які колись забруднювали океани, на маски для обличчя для захисту людей від коронавірусу.
Дайвери створюють захисні маски від коронавірусу з пластику, який забруднює океани Фото: organic-news.com

Маски для обличчя виготовляються Професійною асоціацією інструкторів з дайвінгу (PADI) у партнерстві з Rash’R - компанією, що продає екологічно чистий одяг, пише "Громадське". 

Кожна маска для багаторазового використання коштує 25 доларів і постачається з п’ятьма змінними фільтрами. Ціна дорівнює затратам, необхідним для виготовлення кожної маски, повідомляє PADI на своєму сайті.

"Ми не отримуємо прибутку від цього продукту. Ми дуже велика організація з серцем і душею. Ми дбаємо про океан та нашу спільноту водолазів, тому ми хотіли, щоб ми могли покласти руки на своє серце і сказати, що ми не отримуємо прибутку від цього важкого часу", - каже Ліза Ніклін, віце-президентка з маркетингу у PADI.

Маски, які зараз доступні для попереднього замовлення, випускаються у п’яти різних конструкціях на основі морських тварин, таких як китові акули, манту-промені та великі білі акули. Існує навіть одна, зроблена для дітей віком 4-10 років.

У період передзамовлення від споживачів надійшло 15 тисяч замовлень, тож PADI та Rash’R довелося швидко наростити виробництво, щоб задовольнити попит.

"Ми недооцінили, наскільки вони будуть популярні. Я думаю, що (споживачі) просто відчули, що для океану це було чудово робити, а також купувати щось необхідне", - зазначила Ніклін.

За її словами, поточна кількість замовлень на маски допомогла вивезти та повторно використати 575 кг океанських відходів.

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24 04 2020 15:34
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