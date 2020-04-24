Дайвери створюють захисні маски від коронавірусу з пластику, який забруднює океани
Маски для обличчя виготовляються Професійною асоціацією інструкторів з дайвінгу (PADI) у партнерстві з Rash’R - компанією, що продає екологічно чистий одяг, пише "Громадське".
Кожна маска для багаторазового використання коштує 25 доларів і постачається з п’ятьма змінними фільтрами. Ціна дорівнює затратам, необхідним для виготовлення кожної маски, повідомляє PADI на своєму сайті.
"Ми не отримуємо прибутку від цього продукту. Ми дуже велика організація з серцем і душею. Ми дбаємо про океан та нашу спільноту водолазів, тому ми хотіли, щоб ми могли покласти руки на своє серце і сказати, що ми не отримуємо прибутку від цього важкого часу", - каже Ліза Ніклін, віце-президентка з маркетингу у PADI.
Маски, які зараз доступні для попереднього замовлення, випускаються у п’яти різних конструкціях на основі морських тварин, таких як китові акули, манту-промені та великі білі акули. Існує навіть одна, зроблена для дітей віком 4-10 років.
У період передзамовлення від споживачів надійшло 15 тисяч замовлень, тож PADI та Rash’R довелося швидко наростити виробництво, щоб задовольнити попит.
"Ми недооцінили, наскільки вони будуть популярні. Я думаю, що (споживачі) просто відчули, що для океану це було чудово робити, а також купувати щось необхідне", - зазначила Ніклін.
За її словами, поточна кількість замовлень на маски допомогла вивезти та повторно використати 575 кг океанських відходів.
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