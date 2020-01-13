Вченим вдалося створити золото з пластику

«Це золото має матеріальні властивості пластмаси. До прикладу, якщо його кинути на поверхню, то воно звучатиме як пластмаса. Але при цьому речовина має властивості золота — її можна відполірувати і обробити як метал»

Вченим з лабораторії ETH у Швейцарії вдалося розробити нову формулу золота, яке важить менше в 5-10 разів, ніж звичайний метал, і має властивості як золота, так і пластику.

Дослідження опублікували в науковому видані Wiley,передає "Громадське".

Аби створити новий матеріал, вчені використали білкові волокна і полімерний латекс. До них додали тонкі диски з нанокристалів золота.

Спочатку спеціалісти створили спеціальну суміш, яка за допомогою солі перетворюється в гель. Далі воду у ньому замінили на спирт і помістили в камеру з високим тиском, аби змішати з вуглекислим газом. Цей аерогель під дією тепла перетворився в потрібну науковцям речовину, яка зберегла свою 750 пробу золота.

«Це золото має матеріальні властивості пластмаси. До прикладу, якщо його кинути на поверхню, то воно звучатиме як пластмаса. Але при цьому речовина має властивості золота — її можна відполірувати і обробити як метал», — зазначили дослідники.

Також в речовині можна змінювати її твердість, замінивши латекс в матриці іншим пластиком, до прикладу, поліпропіленом.

Нагадаємо,що ціна золота на спотовому ринку в Лондоні піднялася під час торгів у понеділок на 2,3%, до $1588,13 за унцію - максимуму з квітня 2013 року - і на 13:10 за Києвом становила $1577,83 за унцію. Ціна паладію на спотовому ринку досягла рекордних $2027,91 за унцію.