CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Гельсінкі вже вп’яте відбулися щорічні Дні українського кіно, організовані Товариством українців у Фінляндії та ГО "Незалежні культурні ініціативи".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Фінляндії провели Дні українського кіно
Фото: з вільного доступу
Як передає Укрінформ, про це Товариство українців у Фінляндії (Ukrainian Association in Finland) повідомило у Фейсбуці.
«Ми відбули наші V Ukrainalaisen elokuvan päivät/ Ukrainian film days. Ми мали змогу подивитися кращі українські фільми: «Стоп-Земля», «Білий птах з чорною ознакою», «Безславні кріпаки», «Погані дороги». Обговорити ніжну й красиву «Стоп-Землю» з режисеркою фільму Kate Gornostai. А ще – наспілкувалися і наобіймалися після тривалого періоду соціального дистанціювання», – йдеться в дописі.
Товариство подякувало партнерам: Посольству України у Фінляндській Республіці за надійну підтримку і те, що підставляють плече у форс-мажорних ситуаціях; Держкіно України – за розуміння, наскільки важливим інструментом культурної дипломатії у Фінляндії є кіно; Центру Taiteen edistämiskeskus – Taike – за підтримку проєкту товариства у Фінляндії. Також висловлені вітання відвідувачам.
Нагадаємо, у Посольстві України в Фінляндії з нагоди Дня захисників та захисниць України провели вечір творчості з українською поетесою, перекладачкою, журналісткою членкинею PEN Ukraine Ією Ківою.
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19 11 2021 14:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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