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Netflix запустив україномовну версію сервісу і дублював деякі серіали

Дивіться Netflix на смартфоні, планшеті, Smart TV, ноутбуці або пристрої потокової передачі за фіксованою щомісячною ціною. Плани від 7,99 EUR до 11,99 EUR на місяць. Без доплат й угод
Сервіс потокового передавання відео Netflix додав український інтерфейс на свій сайт, мобільні додатки та офіційні додатки для Smart TV - також Netflix запустив дубляж українською деяких популярних серіалів.
Netflix запустив україномовну версію сервісу і дублював деякі серіали Фото: з вільних джерел
Зокрема, компанія офіційно запустила домен netflix.ua, а також - українськомовні сторінки у Facebook й Instagram.
 
"Дивіться Netflix на смартфоні, планшеті, Smart TV, ноутбуці або пристрої потокової передачі за фіксованою щомісячною ціною. Плани від 7,99 EUR до 11,99 EUR на місяць. Без доплат й угод", - йдеться на сайті сервісу.
 
 
"Netflix локалізовано в Україні! Ми отримали листа від Netflix з тим, що на платформі вже є український інтерфейс. Також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку у Facebook та Instagram.
 
Обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською", - написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
 
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01 10 2021 14:07
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