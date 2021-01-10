Netflix запустив україномовну версію сервісу і дублював деякі серіали

Дивіться Netflix на смартфоні, планшеті, Smart TV, ноутбуці або пристрої потокової передачі за фіксованою щомісячною ціною. Плани від 7,99 EUR до 11,99 EUR на місяць. Без доплат й угод

Сервіс потокового передавання відео Netflix додав український інтерфейс на свій сайт, мобільні додатки та офіційні додатки для Smart TV - також Netflix запустив дубляж українською деяких популярних серіалів.

Зокрема, компанія офіційно запустила домен netflix.ua, а також - українськомовні сторінки у Facebook й Instagram.

"Дивіться Netflix на смартфоні, планшеті, Smart TV, ноутбуці або пристрої потокової передачі за фіксованою щомісячною ціною. Плани від 7,99 EUR до 11,99 EUR на місяць. Без доплат й угод", - йдеться на сайті сервісу.

"Netflix локалізовано в Україні! Ми отримали листа від Netflix з тим, що на платформі вже є український інтерфейс. Також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку у Facebook та Instagram.

Обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською", - написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.