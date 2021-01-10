ВІДПОЧИНОК НОВИНИСервіс потокового передавання відео Netflix додав український інтерфейс на свій сайт, мобільні додатки та офіційні додатки для Smart TV - також Netflix запустив дубляж українською деяких популярних серіалів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Netflix запустив україномовну версію сервісу і дублював деякі серіали
Дивіться Netflix на смартфоні, планшеті, Smart TV, ноутбуці або пристрої потокової передачі за фіксованою щомісячною ціною. Плани від 7,99 EUR до 11,99 EUR на місяць. Без доплат й угод
Фото: з вільних джерел
Зокрема, компанія офіційно запустила домен netflix.ua, а також - українськомовні сторінки у Facebook й Instagram.
"Дивіться Netflix на смартфоні, планшеті, Smart TV, ноутбуці або пристрої потокової передачі за фіксованою щомісячною ціною. Плани від 7,99 EUR до 11,99 EUR на місяць. Без доплат й угод", - йдеться на сайті сервісу.
"Netflix локалізовано в Україні! Ми отримали листа від Netflix з тим, що на платформі вже є український інтерфейс. Також компанія офіційно запустила домен netflix.ua та українськомовну сторінку у Facebook та Instagram.
Обіцяють ще більше дубляжу та субтитрів українською", - написав у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Читайте також: На Netflix буде більше україномовного контенту, – Ткаченко
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
01 10 2021 14:07 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Астронавт показав яскраве полярне сяйво з космосу
- ФОТО Макрон подав скаргу на фотографа за знімки у плавках під час відпустки
- ФОТО Жінка політала над Альпами в супроводі зграї гусей. Вона мріяла зробити це, перш ніж осліпне
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"