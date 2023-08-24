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ПОЛІТИКА

У Франції заявили про "обґрунтовані сумніви" щодо причин аварії літака Прігожина

24 серпня 2023, 12:22
У Франції заявили про
Фото: з вільного доступу
Самим фактом загибелі ватажка вагнерівців у Парижі не здивовані.

Представник уряду Франції заявив про існування “обґрунтованих сумнівів” щодо причин авіакатастрофи літака, на борту якого був лідер російської ПВК “Вагнер” Євгєній Прігожин.

Про це повідомляє Le Monde.

"Ми ще не знаємо обставин цієї катастрофи. У нас можуть бути деякі обґрунтовані сумніви", - заявив речник уряду Олів'є Веран в інтерв'ю телеканалу France 2.

Відповідаючи на запитання про заяву президента США Джо Байдена про те, що в росії "мало що відбувається, за чим не стоїть путін", Веран погодився, що "як правило, це правда, яку можна встановити".

Веран додав, що Прігожин був людиною, яка виконувала брудну роботу путіна. За його словами, те, що він зробив, невіддільне від політики диктатора, який поклав на нього відповідальність за зловживання на посаді керівника "Вагнера".

"Прігожин залишає після себе братські могили. Він залишає після себе безлад по всій земній кулі, я маю на увазі Африку, Україну і саму росію", - додав речник уряду Франції.

В Тверській області росії 23 серпня розбився літак, який належав власнику ПВК “Вагнер” Євгєнію Прігожину. За даними Росавіації, сам Прігожин, а також його права рука Дмітрій Уткін, перебував на борту та загинув, які і всі інші. 

Західний чиновник заявив виданню Financial Time, що має інформацію про збиття бізнес-джета російською зенітно-ракетною системою.

Франціяавіакатастрофапрігожин

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