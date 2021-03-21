У Гані затримали трьох чиновників за крадіжку вакцини Covishield

Також в окремому випадку викрадення ще 26 ампул вакцини Covishield

У Гані затримали трьох співробітників Служби охорони здоров'я за підозрою у викраденні 36 ампул вакцини від коронавірусу Covishield.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Поліція Великої Аккри затримала співробітника санітарно-епідемічного нагляду Стівена Дзісену, спеціаліста з охорони праці та техніки безпеки Космоса Аллотея і лаборанта Джозефа Найта Гейссі.

"Ймовірно, Дзісену вкрав вакцини і передав їх Аллотею, який вводив препарат клієнтам за ціною близько 35 доларів за укол. Гейссі взято під варту за співучасть у скоєнні крадіжки", - сказали в поліції.

Також в окремому випадку викрадення ще 26 ампул вакцини Covishield підозрюють співробітника санітарно-епідеміологічного нагляду. Він поки що перебуває на волі.

Читайте також: В Японії створили тести, які миттєво виявляють COVID-19 та його мутації