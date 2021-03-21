НОВИНИУ Гані затримали трьох співробітників Служби охорони здоров'я за підозрою у викраденні 36 ампул вакцини від коронавірусу Covishield.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Гані затримали трьох чиновників за крадіжку вакцини Covishield
Також в окремому випадку викрадення ще 26 ампул вакцини Covishield
Фото: gettyimages.com
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.
Поліція Великої Аккри затримала співробітника санітарно-епідемічного нагляду Стівена Дзісену, спеціаліста з охорони праці та техніки безпеки Космоса Аллотея і лаборанта Джозефа Найта Гейссі.
"Ймовірно, Дзісену вкрав вакцини і передав їх Аллотею, який вводив препарат клієнтам за ціною близько 35 доларів за укол. Гейссі взято під варту за співучасть у скоєнні крадіжки", - сказали в поліції.
Також в окремому випадку викрадення ще 26 ампул вакцини Covishield підозрюють співробітника санітарно-епідеміологічного нагляду. Він поки що перебуває на волі.
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21 03 2021 14:46 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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