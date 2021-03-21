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У Гані затримали трьох чиновників за крадіжку вакцини Covishield

Також в окремому випадку викрадення ще 26 ампул вакцини Covishield
У Гані затримали трьох співробітників Служби охорони здоров'я за підозрою у викраденні 36 ампул вакцини від коронавірусу Covishield.
У Гані затримали трьох чиновників за крадіжку вакцини Covishield Фото: gettyimages.com

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Xinhua.

Поліція Великої Аккри затримала співробітника санітарно-епідемічного нагляду Стівена Дзісену, спеціаліста з охорони праці та техніки безпеки Космоса Аллотея і лаборанта Джозефа Найта Гейссі.

"Ймовірно, Дзісену вкрав вакцини і передав їх Аллотею, який вводив препарат клієнтам за ціною близько 35 доларів за укол. Гейссі взято під варту за співучасть у скоєнні крадіжки", - сказали в поліції.

Також в окремому випадку викрадення ще 26 ампул вакцини Covishield підозрюють співробітника санітарно-епідеміологічного нагляду. Він поки що перебуває на волі.

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21 03 2021 14:46
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