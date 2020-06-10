У Гонконгу за $15,7 млн продали рідкісний білий діамант

Аукціон став унікальним не лише через це

На аукціоні Sotheby’s в Гонконгу за 15,7 мільйона доларів продали рідкісний "бездоганний" (тобто повністю безколірний) діамант вагою у 102 карати.

Уперше в історії на коштовність не встановлювали резервної (тобто мінімальної) ціни, повідомляє "Громадське".

Аукціон відбувався в Гонконгу в онлайн-форматі через пандемію коронавірусу. Покупці могли подавати свої ставки телефоном. До кінця торгів пропонована ціна діаманту зросла зі 130 тисяч до 15,7 мільйона доларів.

Проданий діамант має колір "D" відповідно до міжнародної класифікації - це означає, що він майже повністю прозорий і не має жовтуватого відтінку. Такі діаманти є найбільш цінними і мають найвищу ціну. За всю історію аукціонів було продано лише вісім таких діамантів вагою понад 100 карат.

Унікальність цього аукціону полягає ще й у тому, що продавець не встановив резервну ціну - тобто мінімальну суму, за яку б він погодився продати коштовність. Теоретично це мало б сприяти конкуренції на торгах. Ім’я покупця не розкривається.

Проданий діамант було зроблено зі шматка алмаза, видобутого в Канаді у 2018 році. Як зазначає BBC, діаманти канадського походження не лише славляться своїми розмірами, а й видобуваються у досить екологічний спосіб, що сприяє просуванню бренду країни як виробника коштовностей.

У 2018 році на канадському руднику Diavik знайшли найбільший в історії Північної Америки алмаз. Він важить 552 карати (110,4 грами). Алмаз знайшли у жовтні на північному заході Канади. Це дорогоцінне каміння має унікальний жовтий колір і текстуру.

Нагадаємо, що у парку "Кратер алмазів" в американському штаті Арканзас чоловік знайшов дорогоцінний камінь на 9,07 карата.