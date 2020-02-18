У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали 600 рулонів туалетного паперу

У місті дефіцит через коронавірус

У Гонконзі озброєні люди викрали сотні рулонів туалетного паперу на загальну суму 1695 гонконгівських доларів (218 доларів США).

Грабіжники при цьому були озброєні, пише SCMP,передає LB.ua.

Три людини в масках напали на кур'єра біля магазину і відібрала 50 упакувань туалетного паперу, де було 600 рулонів.

Видання зазначає, що інцидент стався на тлі занепокоєння жителів острова з приводу можливої нестачі продуктів у магазинах. Жителі мегаполісу вже масово скуповують м'ясо, рис, локшину, туалетний папір, мило та інші товари.

Поширення чуток пов'язане з епідемією коронавірусу нового типу в Китаї.

Правоохоронці гарячим слідом заарештували двох чоловіків, виявивши в них частину зниклої туалетного паперу.

Окрім Гонконгу, туалетний папір, засоби дезінфекції й маски для обличчя масово скуповують у Сінгапурі, де було зареєстровано 75 випадків зараження коронавірусом.

Нагадаємо, що від початку спалаху захворювання, у Китаї від нового коронавірусу вилікували вже понад 12,5 тисяч хворих.