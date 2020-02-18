У Гонконзі озброєні грабіжники вкрали 600 рулонів туалетного паперу
Грабіжники при цьому були озброєні, пише SCMP,передає LB.ua.
Три людини в масках напали на кур'єра біля магазину і відібрала 50 упакувань туалетного паперу, де було 600 рулонів.
Видання зазначає, що інцидент стався на тлі занепокоєння жителів острова з приводу можливої нестачі продуктів у магазинах. Жителі мегаполісу вже масово скуповують м'ясо, рис, локшину, туалетний папір, мило та інші товари.
Поширення чуток пов'язане з епідемією коронавірусу нового типу в Китаї.
Правоохоронці гарячим слідом заарештували двох чоловіків, виявивши в них частину зниклої туалетного паперу.
Окрім Гонконгу, туалетний папір, засоби дезінфекції й маски для обличчя масово скуповують у Сінгапурі, де було зареєстровано 75 випадків зараження коронавірусом.
Нагадаємо, що від початку спалаху захворювання, у Китаї від нового коронавірусу вилікували вже понад 12,5 тисяч хворих.
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