У Гостомелі троє чоловіків ледь не потонули під кригою
О 21:53 в оперативно-диспетчерську службу Ірпінського регіону надійшло повідомлення про те, що в Гостомелі на місцевій водоймі троє людей провалилися під лід. До місця виклику було направлено чергові караули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь і 53-го Державного пожежно-рятувального поста с. Гостомель. Про це повідомляє ДСНС.
Рятувальники обережно просувалися по льоду до місця події, проклали штурмову драбину, а як страховку застосували рятувальні мотузки. Наблизившись на максимально можливу відстань, рятувальники подали потопельникам рятувальний круг і мотузку, і змогли дістати постраждалих на берег.
"У Затоці вночі згоріли близько 20 будівель двох баз відпочинку", - ДСНС.
Постраждалих передали співробітникам екстреної медичної допомоги та доставили в лікарню.
Нагадаємо, що 11 січня, під час катання на снігоході по Київському водосховищу провалилися під кригу три чоловіка, один врятувався самостійно, а двоє вибратися на поверхню не змогли.
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