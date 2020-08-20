У Харківській області посилюють контроль за дотриманням карантину
Про це повідомили у прес-службі поліції Харківської області, передає РБК - Україна.
Наголошується, що за минулу добу в регіоні зафіксували антирекорд за кількістю нових випадків коронавіруса - захворіли 242 людини.
"У зв'язку з погіршенням ситуації з розповсюдження коронавирусной інфекції на території області, харківська поліція разом з облдержадміністрацією, міською владою, Госпродпотребслужбой, ДСНС, службами Міністерства охорони здоров'я активізує спільні заходи, спрямовані на недопущення збільшення випадків інфікування населення", - повідомили в поліції
В поліції нагадали, що за порушення правил карантину передбачені штрафи від 17 до 170 тисяч гривень, так і тюремний термін від 3 до 8 років.
Нагадаємо, що 20 серпня в Україні 98 537 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2184 летальні, 50 441 пацієнт одужав.
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