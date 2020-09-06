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У Херсоні заявили про одужання всіх людей із коронавірусною хворобою

Наразі від COVID-19 у Херсоні одужали всі 20 осіб
У Херсоні одужали всі 20 людей, які хворіли коронавірусною хворобою COVID-19.
У Херсоні заявили про одужання всіх людей із коронавірусною хворобою

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міської ради з посиланням на управління здоров’я, передає "Громадське".

"У (Херсонській — ред.) області із 179 захворілих уже одужали 172 мешканця", — йдеться в повідомленні.

Там також закликали херсонців продовжувати користуватися масками у громадських місцях та міському транспорті зокрема.

Нагадаємо, що за даними ЦГЗ, на 9 червня в Україні 27856 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 810 летальних, 12412 пацієнтів одужало.

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09 06 2020 18:00
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