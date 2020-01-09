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У Кабміні назвали умови відкриття кордонів для іноземців

"Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантину"
Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків захворювання коронавірусом. Спад повинен спостерігатися на протязі двох тижнів.
У Кабміні назвали умови відкриття кордонів для іноземців Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК - Україна.

Прем'єр додав, що для відкриття кордонів необхідно будь-яке скорочення приросту нових випадків коронавірусу, однак точну цифру не назвав.

"Коли епідемія піде на спад. Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантину", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.

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01 09 2020 10:40
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