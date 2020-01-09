CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків захворювання коронавірусом. Спад повинен спостерігатися на протязі двох тижнів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кабміні назвали умови відкриття кордонів для іноземців
"Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантину"
Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал
Про це в ефірі "Сніданок з 1+1" розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає РБК - Україна.
Прем'єр додав, що для відкриття кордонів необхідно будь-яке скорочення приросту нових випадків коронавірусу, однак точну цифру не назвав.
"Коли епідемія піде на спад. Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантину", - сказав Шмигаль.
Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.
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01 09 2020 10:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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