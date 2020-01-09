У Кабміні назвали умови відкриття кордонів для іноземців "Коли ми будемо бачити, хоча б протягом двох тижнів, що епідемія спадає, тоді можна буде приймати рішення про послаблення карантину"

Україна може знову відкрити кордони для іноземців при спаді нових випадків захворювання коронавірусом. Спад повинен спостерігатися на протязі двох тижнів.

Шмигаль про карантин в Україні / 5 канал

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