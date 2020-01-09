У Кабміні заявили, що батьки зможуть вибрати форму навчання дітей
Про це прем'єр-міністр розповів в ефірі телеканалу "1+1", передає РБК - Україна.
"Сьогодні в Україні є можливість вчитися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть вибирати будь-яку з цих форм навчання", - запевнив глава уряду.
Крім того, продовжиться трансляція телевізійних уроків у новому навчальному році.
Також Шмигаль запевнив, що регіонам виділяють освітню субвенцію з держбюджету, коштом якої місцева влада може закупити засоби індивідуального захисту і антисептики.
Він додав, що вищі навчальні заклади будуть працювати так само, як середні і дошкільні. При цьому якщо виш перебуває у "помаранчевій зоні", навчання у групах понад 20 осіб забороняється.
В Україні розпочався навчальний рік в умовах пандемії: сьогодні початкові, середні, спеціальні середні і вищі навчальні заклади відзначають День знань.
Нагадаємо, що 1 вересня в Україні 123 303 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 2605 летальних, 57 802 пацієнти одужали.
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