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У Кабміні заявили, що батьки зможуть вибрати форму навчання дітей

"Сьогодні в Україні є можливість вчитися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній"
Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль заявив, що батьки самостійно зможуть вибрати форму навчання дітей. Він зазначив, що в Україні можна здобувати середню освіту як у традиційній, так і дистанційній, екстернатній або домашній формі.
У Кабміні заявили, що батьки зможуть вибрати форму навчання дітей Фото : РБК - Україна

Про це прем'єр-міністр розповів в ефірі телеканалу "1+1", передає РБК - Україна.

"Сьогодні в Україні є можливість вчитися як у традиційній формі, так і дистанційній, екстернатній або домашній. Батьки можуть вибирати будь-яку з цих форм навчання", - запевнив глава уряду.

Крім того, продовжиться трансляція телевізійних уроків у новому навчальному році.

Також Шмигаль запевнив, що регіонам виділяють освітню субвенцію з держбюджету, коштом якої місцева влада може закупити засоби індивідуального захисту і антисептики.

Він додав, що вищі навчальні заклади будуть працювати так само, як середні і дошкільні. При цьому якщо виш перебуває у "помаранчевій зоні", навчання у групах понад 20 осіб забороняється.

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01 09 2020 13:00
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