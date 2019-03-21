У Казахстані затримали десяток людей за протести проти перейменування Астани
Людей обурює те, що не було проведено народний референдум про перейменування, повідомляє "Радіо.Азаттик".
Одна з затриманих жінок розповіла, що поліцейські зупинили її ще на підході до площі та відвели у автобус, після чого відвезли у відділення поліції. Там їй повідомили, що допитають як "свідка" у справі, пов'язаній із забороненим у країні рухом "Демократичний вибір Казахстану".
Поліція підігнала до площі кілька автобусів і забирає в них людей, повідомляють журналісти. Затримані у соцмережах публікують фотографії з автобусів і відзначають, що причини затримання правоохоронці не називають.
Нагадаємо, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу заявив, що подає у відставку.
78-річний Нурсултан Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців
Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави. Такий закон був ухвалений парламентом у 2018 року.
Назарбаєв також залишається головою владної партії "Нур-Отан".
65-річний Токаєв є кар’єрним дипломатом, у минулому він був міністром закордонних справ і прем’єр-міністром. Він здобув освіту в Москві, вільно говорить казахською, російською, англійською і китайською мовами.
Додамо, 20 березня парламент Казахстану остаточно схвалив перейменування столиці країни Астани в Нурсултан.
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