У Казахстані затримали десяток людей за протести проти перейменування Астани

У столиці Казахстану поліція затримала понад десяти людей, які вийшли протестувати проти рішення парламенту та нового президента країни про перейменування Астани.

Людей обурює те, що не було проведено народний референдум про перейменування, повідомляє "Радіо.Азаттик".

Одна з затриманих жінок розповіла, що поліцейські зупинили її ще на підході до площі та відвели у автобус, після чого відвезли у відділення поліції. Там їй повідомили, що допитають як "свідка" у справі, пов'язаній із забороненим у країні рухом "Демократичний вибір Казахстану".

Поліція підігнала до площі кілька автобусів і забирає в них людей, повідомляють журналісти. Затримані у соцмережах публікують фотографії з автобусів і відзначають, що причини затримання правоохоронці не називають.

Нагадаємо, 19 березня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у зверненні до народу заявив, що подає у відставку.

78-річний Нурсултан Назарбаєв беззмінно очолював Казахстан з квітня 1990 року. У квітні 2015 року він був переобраний на п'ятий президентський термін на дострокових виборах. На них він набрав 97,75% голосів виборців

Нурсултан Назарбаєв, який керував Казахстаном майже 30 років, довічно залишиться головою Ради безпеки центральноазійської держави. Такий закон був ухвалений парламентом у 2018 року.

Назарбаєв також залишається головою владної партії "Нур-Отан".

65-річний Токаєв є кар’єрним дипломатом, у минулому він був міністром закордонних справ і прем’єр-міністром. Він здобув освіту в Москві, вільно говорить казахською, російською, англійською і китайською мовами.

Додамо, 20 березня парламент Казахстану остаточно схвалив перейменування столиці країни Астани в Нурсултан.