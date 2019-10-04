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У КМДА шукають бомбу, всіх евакуювали

Наразі на місце події прибула група кінологів та вибухотехніків
Невідомі повідомили про замінування будівлі Київської міської державної адміністрації, всіх працівників евакуювали.
У КМДА шукають бомбу, всіх евакуювали Фото: fakty.ictv.ua

"Надійшло повідомлення, що будівлю КМДА замінували. Всіх евакуювали", - зазначила керівник прес-служби КМДА Катерина Баранова, повідомляє "Українська правда".

За її словами, наразі на місце події прибула група кінологів та вибухотехніків.

Речник пояснила, якщо кінологи справляться до кінця робочого дня, то всі повернуться назад на свої робочі місця.вали

Нагадаємо, що у центрі Києва евакуювали торговий центр "Гулівер" через повідомлення про мінування.

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10 04 2019 17:20
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