CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНевідомі повідомили про замінування будівлі Київської міської державної адміністрації, всіх працівників евакуювали.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У КМДА шукають бомбу, всіх евакуювали
Наразі на місце події прибула група кінологів та вибухотехніків
Фото: fakty.ictv.ua
"Надійшло повідомлення, що будівлю КМДА замінували. Всіх евакуювали", - зазначила керівник прес-служби КМДА Катерина Баранова, повідомляє "Українська правда".
За її словами, наразі на місце події прибула група кінологів та вибухотехніків.
Речник пояснила, якщо кінологи справляться до кінця робочого дня, то всі повернуться назад на свої робочі місця.вали
Нагадаємо, що у центрі Києва евакуювали торговий центр "Гулівер" через повідомлення про мінування.
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