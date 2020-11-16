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У комітеті Ради пропонують відтермінувати РРО для всіх підприємців, окрім ризикових груп

Перша заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк доручила профільному парламентському комітету підготувати для розгляду в залі засідань законопроєкт № 4313 щодо відтермінування введення касових апаратів для ФОПів
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики планує запропонувати парламенту ухвалити консолідований варіант законопроєкту щодо відтермінування введення касових апаратів для ФОПів, що не охоплюватиме ризикові групи.
У комітеті Ради пропонують відтермінувати РРО для всіх підприємців, окрім ризикових груп Фото: msb-digest.enarod.org

Про це поінформував голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев під час брифінгу, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Ми консультуємося з бізнесом, малим бізнесом протягом року щодо пом'якшення. І ми дійсно пропонуємо деякі пом'якшення, які нам здаються компромісними: зменшити штрафи, звільнити від звітності щодо електронних РРО, від обов'язково застосування РРО підприємців за критерієм площі, тобто якщо це невеликі магазини... Але (недоречно - ред.) говорити про звільнення ризикових груп, які повністю в тіні... Моя позиція, що ми повинні відтермінувати для всіх підприємців, окрім тих, які працюють у ризикових групах, - це великі інтернет-магазини, ювелірна галузь, це секонд-хенд, це лікарські засоби, це електроніка та деякі інші. Для всіх інших ми пропонуємо відтермінувати на рік, і в цьому є певний консенсус... Це те, що ми на комітеті будемо обговорювати, і те, що ми вже рекомендували Верховній Раді до розгляду", - пояснив Гетманцев.

Водночас на запитання, чи є у фракції "Слуги народу" голоси на підтримку цього законопроєкту, парламентарій відповів, що в разі винесення на розгляд у залі пленарних засідань "компромісного варіанту" він готовий агітувати колег схвально проголосувати. Водночас Гетманцев додав, що якщо йтиметься про повне скасування фіскалізації, то він агітуватиме за те, щоб "таке рішення не підтрмувати".

Раніше перша заступниця Голови Верховної Ради Олена Кондратюк доручила профільному парламентському комітету підготувати для розгляду в залі засідань законопроєкт № 4313 щодо відтермінування введення касових апаратів для ФОПів.

Про це політик заявила під час погоджувальної ради.

"Я пропоную розглянути цього тижня законопроєкт 4313, яким ми йдемо назустріч ФОПам, це спільний законопроєкт, який був відправлений на повторне перше читання. Я дуже сподіваюся, що сьогодні в комітеті він буде розглянутий. Я даю безпосереднє доручення голові комітету якнайшвидше його розглянути", - зазначила Кондратюк.

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16 11 2020 14:50
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