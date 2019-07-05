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У Конгресі закликали Трампа скасувати відставку Йованович

"Адміністрація шкодить інтересам США і підриває американську дипломатію. Ми закликаємо адміністрацію негайно скасувати це рішення"
Рішення про передчасну відставку посла США в Україні Марі Йованович розкритикували в Комітеті Палати представників Конгресу у закордонних справах, який очолюють представники Демократичної партії США.
У Конгресі закликали Трампа скасувати відставку Йованович Марі Йованович Фото: pravda.com.ua

"Адміністрація шкодить інтересам США і підриває американську дипломатію. Ми закликаємо адміністрацію негайно скасувати це рішення", - йдеться у заяві голови Комітету конгресмена-демократа Еліота Енгеля і лідера демократичної більшості в Палаті представників Стені Гойєр, повідомляє Голос Америки.

"Посол Йованович - це відданий урядовець і дипломат високого рівня, яка представляла США за президентів від обох партій", - зазначають законодавці-демократи в заяві.

Відставку Йованович розкритикував колишній чиновник Пентагону, експерт "Центру Байдена" Майкл Карпентер.

"Якщо це правда, то це кричущий крок державного секретаря США Помпео, який жертвує кар'єрним дипломатом на догоду партійним іграм. Закиди генерального прокурора України Юрія Луценка на адресу Йованович, як повідомлялося, були використані адвокатом Трампа Руді Джуліані, щоб звинуватити Йованович у розслідуванні в Україні у справі Пола Манафорта. Огидно", - написав Карпентер у Твіттері.

Як відомо, Йованович опинилася в центрі уваги в березні, коли чинний генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв'ю вашингтонському виданню The Hill, що Йованович, нібито, давала йому список з іменами осіб, яких прокуратура не повинна була переслідувати.

Державний департамент тоді виступив зі спростуванням.

Нагадаємо, що надзвичайний і повноважний посол США в Україні Марі Йованович 20 травня завершує роботу в  країні.

 

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07 05 2019 22:22
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