У Києві відкрили мурал із зображенням Привида Києва

Відкриття муралу приурочене до Дня авіації України, який відзначають у останню суботу серпня

У Києві на Подолі відкрили мурал присвячений Привиду Києва, на ньому насправді не один пілот, а вся 40-ва бригада тактичної авіації, яка і зараз продовжує боронити нашу столицю.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram

"Привида Києва знає весь світ! Це не одна людина, це образ наших богів неба, які щодня на бойовому чергуванні, щодня боронять тисячі життів від загроз окупантів. Ми знаємо, що так само є Привид Вінниці, Полтави, Івано-Франківська, Одеси та всіх наших міст. Всі вони спостерігають за нами з неба та захищають нас своїми залізними крилами", - зазначив Тимошенко.

Відкриття маралу відбулося за ініціативи благодійного фонду "Для моєї України", який допомагає дітям загиблих пілотів.

Нагадаємо, Привид Кива - міська легенда про персонажа російсько-української війни, українського пілота-аса та збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації.

Цей образ описують як пілота МіГ-29, який за перші 30 годин російського вторгнення в Україну здобув 6 повітряних перемог у небі над Києвом: збив 2 літаки Су-35, 2 літаки Су-25, по 1 літаку Су-27 і МіГ-29.