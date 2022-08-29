У Чернігові створили мурал, присвячений захиснику Маріуполя

У Чернігові з’явився мурал, присвячений захиснику Маріуполя Віталію Трухану з позивним "Біцуха"

Про це повідомляє Суспільне.

Мурал створили на фасаді 15 ліцею, де вчився боєць.

Ідею для створення муралу запропонував учасник бойових дій Олександр Тарнавський, він же реалізував це за свої гроші.

Тарнавський разом із дружиною Віталія та його мамою обрали світлину, далі їм допоміг у реалізації муралу чернігівський художник Дмитро Адеріхо.

"Тут, на 15 школі, є пам’ятна дошка ще одному моєму побратиму. Але вона виглядають дуже похмуро, як для школи. Діти приходять, тому ми не хотіли, щоб виглядало як кладовище з цими чорними мармуровими дошками. Тому захотів зробити мурал. Щоб діти та батьки, які приходять до школи бачили, що тут вчився захисник України", – каже Олександр.

Він також зазначив, що дирекція ліцею пішла йому назустріч.

Раніше iPress повідомляв, що на Подолі відкрили мурал, присвячений Привиду Києва - на ньому насправді не один пілот, а вся 40-ва бригада тактичної авіації, яка і зараз продовжує боронити нашу столицю.