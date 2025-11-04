Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Маріуполі окупанти відкривають відновлений драмтеатр, знищений російським авіаударом – The Times

04 листопада 2025, 10:37
джерело Фото: Telegram / Маріупольської міської ради, грудень 2022 року
Тоді під завалами загинули сотні мирних мешканців, які ховалися в будівлі під час облоги міста.

У тимчасово окупованому Маріуполі готуються до відкриття відновленого драматичного театру — того самого, який російська авіація зруйнувала у березні 2022 року, попри великий напис "ДІТИ" біля входу. Тоді під завалами загинули сотні мирних мешканців, які ховалися в будівлі під час облоги міста.

Про це повідомляє The Times.

кремль називає реконструкцію "відродженням міста та театру". На новому сайті установи зазначено:

"Події 2022 року стали важким випробуванням для міста та театру… Знову, як це вже траплялося багато разів раніше, театр разом із самим Маріуполем відроджується".

За інформацією російських ЗМІ, перші вистави заплановано на новорічні свята. На сцені обіцяють покази творів Пушкіна, Чехова та радянської класики. Відновлювала будівлю компанія зі Санкт-Петербурга.

Українська влада у вигнанні називає цей проєкт цинічним і блюзнірським. У Маріупольській міській раді заявили, що окупанти намагаються "співати й танцювати на кістках" жертв бомбардування.

"Після окупації перше, що зробили росіяни, — обгородили місце злочину, щоб приховати вивезення тіл загиблих", — зазначили у повідомленні міськради.

За даними Amnesty International, удар по театру був "очевидним воєнним злочином". Усередині тоді перебувало близько тисячі людей — серед них вагітні жінки, матері з дітьми та вихованці дитячих будинків. Правозахисники оцінюють кількість загиблих у до 600 осіб.

Після руйнування частина трупи театру виїхала на підконтрольну Україні територію. Приблизно 50 із 200 довоєнних працівників продовжують виступати під українським прапором, тоді як решта беруть участь у проєктах, контрольованих окупаційною владою.

кремль і далі заперечує факт авіаудару, безпідставно стверджуючи, що театр "підірвали українські війська". Президент Володимир Зеленський назвав російську "реконструкцію" спробою замести сліди воєнних злочинів:

"Вони заливають тіла бетоном і маскують запах хлором", — заявляв глава держави.

Маріуполь залишається одним із найболючіших символів російського вторгнення. За даними української влади, під час облоги міста у 2022 році загинуло до 20 тисяч людей, а 95% будівель були зруйновані або пошкоджені.

Бомбардування драмтеатру 16 березня 2022 року стало одним із найжахливіших злочинів проти цивільних під час війни. За свідченнями очевидців і журналістським розслідуванням із використанням 3D-моделі будівлі, у театрі загинули близько 600 людей. У травні того ж року окупаційна влада «зачистила» територію та вивезла тіла жертв, намагаючись приховати масштаби трагедії.

війнаМаріупольросія окупанти

