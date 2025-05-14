росія використовує інфлюенсерів для пропаганди відновлення Маріуполя – CNN

CNN проаналізував понад десяток профілів місцевих інфлюенсерів, які просувають проєкт москви з русифікації Маріуполя в соціальних мережах.

Через три роки після окупації Маріуполя росія використовує більш тонку силу, щоб утримати контроль над українським портовим містом: інфлюенсерів із соціальних мереж.

Як розповідає CNN, жителі окупованого міста, зокрема школярі, проходять навчання в нових медіа-програмах і "школах блогерів", пов'язаних із росією, а потім показують "райдужну картину" відновлення у місті.

"Тільки подивіться, що росія робить у Маріуполі... Зачекайте, вони будують, а не зносять... це ж Маріуполь, наше російське місто!", - говорить в одному з роликів у Tiktok учитель однієї з таких "шкіл блогерів" Павло Карбовський.

В інтерв'ю CNN він розповів, що він "не працює як пропагандист, його місія - "показати правду" про життя на окупованих росією територіях".

Як зазначає видання, окупаційна влада активно заохочує таких авторів, як Карбовський, писати про відновлення "визволених" територій і малювати "райдужну картину" відновлення в містах і селищах на захоплених росією українських територіях.

CNN проаналізував понад десяток профілів місцевих інфлюенсерів, які просувають проєкт москви з русифікації Маріуполя в соціальних мережах:

"Деякі з них відкрито виступають за росію і звинувачують Україну в руйнуваннях, завданих регіону, в той час як інші виглядають аполітичними. Незважаючи на скромну аудиторію - від 3 000 до 36 000 осіб на TikTok - їхній контент, орієнтований на реконструкцію міста, набирає сотні тисяч переглядів. Але в їхніх відео відсутній будь-який контекст, що пояснює причину відновлення".

Як зазначив у коментарі CNN Ігор Соловей, директор Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, москва прагне перервати потік інформації про жахливі руйнування, які принесла російська армія під час захоплення Маріуполя.

Хоча будівництво і триває, проведений CNN аналіз супутникових знімків, інтерв'ю з жителями та відеоролики, розміщені в соціальних мережах, свідчать про значні руйнування. Багатьох людей, які втратили свої будинки 2022 року, не було розселено, а якість нового житла часто не відповідає вимогам. Жителі також кажуть, що російська влада також відбирає будинки в українців, які втекли з міста, щоб віддати їх іншим.

"Вони створили якусь потьомкінську картину... Але люди там не живуть, у багатьох будинках вони не живуть", - сказав один із жителів Маріуполя.

Супутникові знімки, отримані CNN у період з квітня 2022 року по березень 2025 року, показують, що москва вкладає кошти у відбудову та русифікацію частини міста, будує нову військово-морську академію, аналогічну до петербурзької, великий меморіал на згадку про "визволителів Донбасу" та абсолютно нові квартали.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко розповів CNN, що, за оцінками, у місті залишилося близько 100 000 українців, включно з тими, хто покинув місто під час облоги, але потім повернувся.

Бойченко сказав, що, на його думку, росіян приваблюють туди не тільки позитивні новини і пости в соціальних мережах, а й пільгова 2%-ва ставка за іпотекою для "нових територій", порівняно з 29% у решті країни.

При цьому, як зазначає CNN, росія обіцяла надати "компенсаційне житло" усім, хто постраждав від війни, але у відеороликах у Telegram, групи жителів Маріуполя стверджують, що досі не отримали свої квартири. На одному з відео дехто тримає в руках табличку з написом "БОМЖІ". Одна жінка каже, що їм пропонують квартири, що належать жителям, які виїхали з Маріуполя. "Ми заробили свої квартири, нам не потрібні чужі", - каже вона, закликаючи владу продовжувати будівництво.

Водночас мер Маріуполя, який вступив на посаду, заявив, що деяким жителям буде надано "покинуту" нерухомість, фактично позбавивши тих, хто виїхав, можливості повернутися.