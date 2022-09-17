У Тбілісі з'явився мурал на підтримку України
Відповідне фото він опублікував у Facebook.
Малюнок створено у рамках фестивалю Tbilisi Mural Fest. На ньому зображено українку у традиційній вишиванці з величезним букетом польових квітів з колосками пшениці.
"Дивиться прямо, гордо, з легкою, ледь помітною, посмішкою, всім страхам і перешкодам прямо в очі. Вона символізує нашу силу, внутрішню енергію, свободу і волю. І, незважаючи на цю страшну жорстоку війну, ми, як народ, вистоїмо, станемо ще сильнішими, і ми житимемо!" – написав художник.
Місце для його мурала вибрали не випадково.
"Куратор фестивалю Бесік Мазіашвілі, коли запрошував мене, сказав: "Ми маємо неймовірну стінку для тебе, а саме - навпроти будівлі посольства рф. Якщо бути точним, то офіційно - це будівля секції інтересів росії при посольстві Швейцарії в Грузії... Було кілька ситуацій, коли із будівлі навпроти намагалися завадити мені зробити цю роботу і лише тому, що малює українець", - додав Корбан.
Варто зазначити, що художнику також належить авторство мурала, що став знаменитим, у Києві з руками військового, який зшиває прапор України. Цей малюнок був створений навесні, коли точилися бої за визволення Бучі та Ірпеня.
Раніше повідомлялось, що Джоан Роулінг відреагувала на визволення Харківщини.
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