RSS
НОВИНИ

У Тбілісі з'явився мурал на підтримку України

У столиці Грузії Тбілісі з'явився мурал, присвячений Україні. Його створив український художник Олександр Корбан.
У Тбілісі з Джерело: facebook.com/Sasha.Korban2

Відповідне фото він опублікував у Facebook.

Малюнок створено у рамках фестивалю Tbilisi Mural Fest. На ньому зображено українку у традиційній вишиванці з величезним букетом польових квітів з колосками пшениці.

"Дивиться прямо, гордо, з легкою, ледь помітною, посмішкою, всім страхам і перешкодам прямо в очі. Вона символізує нашу силу, внутрішню енергію, свободу і волю. І, незважаючи на цю страшну жорстоку війну, ми, як народ, вистоїмо, станемо ще сильнішими, і ми житимемо!" – написав художник.

Місце для його мурала вибрали не випадково.

"Куратор фестивалю Бесік Мазіашвілі, коли запрошував мене, сказав: "Ми маємо неймовірну стінку для тебе, а саме - навпроти будівлі посольства рф. Якщо бути точним, то офіційно - це будівля секції інтересів росії при посольстві Швейцарії в Грузії... Було кілька ситуацій, коли із будівлі навпроти намагалися завадити мені зробити цю роботу і лише тому, що малює українець", - додав Корбан.

Варто зазначити, що художнику також належить авторство мурала, що став знаменитим, у Києві з руками військового, який зшиває прапор України. Цей малюнок був створений навесні, коли точилися бої за визволення Бучі та Ірпеня.

Раніше повідомлялось, що Джоан Роулінг відреагувала на визволення Харківщини.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

17 09 2022 08:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди рухатиметься далі Україна? Києву знадобиться більше підтримки США та Заходу, щоб перемогти – Ендрю Міхта

Куди рухатиметься далі Україна? Києву знадобиться більше підтримки США та Заходу, щоб перемогти – Ендрю Міхта

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.