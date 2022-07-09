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У київській школі з'явився "клас безпеки"

У столичній школі з'явився перший "клас безпеки".
У київській школі з Джерело: dsns.gov.ua

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Клас, який, на думку рятувальників, у сучасних умовах має бути у кожному навчальному закладі, першим з'явився у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням математики №17 (Подільський район).

Клас обладнаний усім необхідним навчальним матеріалом та рятувальним обладнанням.

У "класі безпеки" у день відкриття рятувальники в ігровій формі повідомили дітям життєво важливу інформацію, яка допоможе зберегти життя, вижити в екстремальних умовах, а також навчить відповідальному ставленню до власної безпеки.

На заняттях діти розмальовували картинки на протипожежну тематику та відповідали на запитання рятувальників. Під час заходу пожежники разом із дітьми відпрацювали дії у разі виникнення пожежі чи повітряної тривоги та переглянули навчальний відеоролик.

З нового навчального року у спеціальному класі заняття з безпеки життєдіяльності проходитимуть за розкладом, проводитимуть їх не лише педагоги, а й рятувальники.

Раніше ми розповідали про те, що бентежить батьків напередодні нового навчального року.

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07 09 2022 09:01
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