У київській школі з'явився "клас безпеки"
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Клас, який, на думку рятувальників, у сучасних умовах має бути у кожному навчальному закладі, першим з'явився у спеціалізованій школі з поглибленим вивченням математики №17 (Подільський район).
Клас обладнаний усім необхідним навчальним матеріалом та рятувальним обладнанням.
У "класі безпеки" у день відкриття рятувальники в ігровій формі повідомили дітям життєво важливу інформацію, яка допоможе зберегти життя, вижити в екстремальних умовах, а також навчить відповідальному ставленню до власної безпеки.
На заняттях діти розмальовували картинки на протипожежну тематику та відповідали на запитання рятувальників. Під час заходу пожежники разом із дітьми відпрацювали дії у разі виникнення пожежі чи повітряної тривоги та переглянули навчальний відеоролик.
З нового навчального року у спеціальному класі заняття з безпеки життєдіяльності проходитимуть за розкладом, проводитимуть їх не лише педагоги, а й рятувальники.
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