ЗДОРОВ'Я НОВИНИУ Лівані зафіксували перший за 30 років випадок холери.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Лівані зафіксовано перший випадок холери з 1993 року
Фото: warnet.ws
Про це повідомляє Reuters із посиланням на Національне інформаційне агентство Лівану.
За їхніми даними, випадок хвороби виявили 5 жовтня в сільській місцевості на півночі Аккар. Зараз пацієнт перебуває на лікуванні у стабільному стані.
Холера — це гостре кишкове інфекційне захворювання, яке викликає бактерія, так званий холерний вібріон V.cholerae. Хвороба передається фекально-оральним шляхом від людини до людини, частіше при вживанні забрудненої води, овочів, фруктів, при купанні, а також через їжу та при побутових контактах. Холера може бути смертельною. За важкого або середнього перебігу хвороби та без адекватної медичної допомоги смерть може наступати через втрату рідини та електролітів.
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06 10 2022 22:30 МЕДІА
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