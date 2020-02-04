У львівській лікарні п’ятеро хворих з COVID-19 - у тяжкому стані
Як повідомляє пресслужба Львівської міської ради, про це розповів мер Львова Андрій Садовий у прямому ефірі радіо "Люкс ФМ", передає УКРІНФОРМ.
"У нашій інфекційній лікарні зараз із 38 хворих, які там перебуваються, 5 — у дуже важкому стані. Один вже підключений до апарату ШВЛ. Статистика смертності зростає по Україні з кожним днем", - наголосив Садовий.
Він підкреслив, що в місті масово тестують всіх працівників комунальних та соціальних служб.
"Вчора, до прикладу, тестували ринок «Шувар». Спершу ми виявляємо людей, які мають підозру, потім робимо додаткові тести. Головне — щоб людина сама розуміла, що від неї залежить. Не можна бути такими необачними. Насправді ми зараз лише на старті, в нас очікується пік якраз на Великодні свята", — каже Садовий.
Станом на ранок 2 квітня на Львівщині підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусом, одна людина одужала.
Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
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