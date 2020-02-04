У львівській лікарні п’ятеро хворих з COVID-19 - у тяжкому стані

"У нашій інфекційній лікарні зараз із 38 хворих, які там перебуваються, 5 — у дуже важкому стані"

Станом на 2 квітня у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні на госпіталізації 38 осіб. 5 хворих перебувають у тяжкому стані, одну людину підключили до апарату штучної вентиляції легень.

Як повідомляє пресслужба Львівської міської ради, про це розповів мер Львова Андрій Садовий у прямому ефірі радіо "Люкс ФМ", передає УКРІНФОРМ.

"У нашій інфекційній лікарні зараз із 38 хворих, які там перебуваються, 5 — у дуже важкому стані. Один вже підключений до апарату ШВЛ. Статистика смертності зростає по Україні з кожним днем", - наголосив Садовий.

Він підкреслив, що в місті масово тестують всіх працівників комунальних та соціальних служб.

"Вчора, до прикладу, тестували ринок «Шувар». Спершу ми виявляємо людей, які мають підозру, потім робимо додаткові тести. Головне — щоб людина сама розуміла, що від неї залежить. Не можна бути такими необачними. Насправді ми зараз лише на старті, в нас очікується пік якраз на Великодні свята", — каже Садовий.

Станом на ранок 2 квітня на Львівщині підтверджено 12 випадків інфікування коронавірусом, одна людина одужала.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано 804 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.