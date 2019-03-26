CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Львові автомобіль "Шкода" збив на пішохідному переході поблизу ліцею на вул. Науковій двох 15-річних школярів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Львові автомобіль збив двох 15-річних школярів на пішохідному переході
Постраждалих хлопця і дівчину госпіталізували для огляду
Фото: Варта1
Інцидент стався вдень 26 березня, повідомляє LB.ua.
Постраждалих хлопця і дівчину госпіталізували для огляду.
За словами водія, який залишився на місці ДТП, він не помітив дітей, які переходили дорогу.
Фото: Варта1
Нагадаємо, що у Києві поблизу метро "Дорогожичі" водій маршрутки №115 наїхав на пішоходів, які переходили дорогу на світлофорі.
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26 03 2019 22:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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