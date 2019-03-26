У Львові автомобіль збив двох 15-річних школярів на пішохідному переході

Постраждалих хлопця і дівчину госпіталізували для огляду

У Львові автомобіль "Шкода" збив на пішохідному переході поблизу ліцею на вул. Науковій двох 15-річних школярів.

Інцидент стався вдень 26 березня, повідомляє LB.ua.

Постраждалих хлопця і дівчину госпіталізували для огляду.

За словами водія, який залишився на місці ДТП, він не помітив дітей, які переходили дорогу.



Фото: Варта1

Нагадаємо, що у Києві поблизу метро "Дорогожичі" водій маршрутки №115 наїхав на пішоходів, які переходили дорогу на світлофорі.