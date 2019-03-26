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У Львові автомобіль збив двох 15-річних школярів на пішохідному переході

Постраждалих хлопця і дівчину госпіталізували для огляду
У Львові автомобіль "Шкода" збив на пішохідному переході поблизу ліцею на вул. Науковій двох 15-річних школярів.
У Львові автомобіль збив двох 15-річних школярів на пішохідному переході Фото: Варта1

Інцидент стався вдень 26 березня, повідомляє LB.ua.

Постраждалих хлопця і дівчину госпіталізували для огляду.

За словами водія, який залишився на місці ДТП, він не помітив дітей, які переходили дорогу.


Фото: Варта1

Нагадаємо, що у Києві поблизу метро "Дорогожичі" водій маршрутки №115 наїхав на пішоходів, які переходили дорогу на світлофорі.

 
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26 03 2019 22:40
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