У Львові планують збудувати метрополітен
Автор петиції звертає увагу, що за 10-15 років до Львова приєднаються кілька навколишніх населених пунктів і, аби запобігти транспортному колапсу, місту потрібне метро, підземне або наземне, йдеться в ZAXID.net.
Видання нагадує, що розмови про підземку у Львові тривають ще з радянських часів. Після невдалої спроби в середині 80-х провести лінію підземного трамваю, через що пошкодили історичні будівлі, цю ідею відкинули.
Нагадаємо, Львівська міськрада з 1 липня повернула собі повноваження з вивезення та захоронення сміття, за що останні два роки відповідала обласна адміністрація згідно з угодою, підписаною на піку сміттєвої кризи у 2017 році.
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