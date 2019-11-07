У Львові планують збудувати метрополітен

Зазначається, що тепер департамент житлового господарства та інфраструктури Львова має розробити дорожню карту щодо вирішення цього питання.

Автор петиції звертає увагу, що за 10-15 років до Львова приєднаються кілька навколишніх населених пунктів і, аби запобігти транспортному колапсу, місту потрібне метро, підземне або наземне, йдеться в ZAXID.net.

Видання нагадує, що розмови про підземку у Львові тривають ще з радянських часів. Після невдалої спроби в середині 80-х провести лінію підземного трамваю, через що пошкодили історичні будівлі, цю ідею відкинули.

Нагадаємо, Львівська міськрада з 1 липня повернула собі повноваження з вивезення та захоронення сміття, за що останні два роки відповідала обласна адміністрація згідно з угодою, підписаною на піку сміттєвої кризи у 2017 році.

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