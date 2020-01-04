У Львові посилили карантинні заходи
Про це під час брифінгу заявив міський голова Львова Андрій Садовий, передає РБК-Україна.
За його словами, з 2 квітня вводиться обов'язковий масочний режим в усіх магазину, заборона на пікніки в парках, а також закривають дитячі майданчики.
"Щодо роботи супермаркетів і продуктових магазинів. З завтрашнього дня обов'язково заходити тільки в масках. Категорично забороняємо батькам з дітьми гуляти на дитячих майданчиках, тому що це зона ризику. На спортивних майданчиках дозволяється займатися тільки, якщо там знаходиться одна людина. На п'ятницю-суботу буде посилена робота "муніципальної варти" і поліції з патрулювання парків, скверів", - повідомив Садовий.
Нагадаємо, що уряд хоче обмежити на період карантину відвідування парків, зон відпочинку та наполягає на соціальному дистанціюванні людей, яким понад 65 років.
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