У Малайзії запустили перший в світі браузер для мусульман

Браузер фільтрує порнографію, азартні ігри та інший контент, який ображає віруючих

Стартап Salam Web Technologies з Малайзії запустив перший в світі браузер для мусульман.

Крім блокування небажаної інформації браузер нагадує про час молитви і вказує Кібл (напрямок, в якому мусульмани повинні дотримуватися обряд - ред.), повідомляє Bloomberg.

Мобільна і веб-версія додатка доступні на всіх платформах. Зокрема, на Windows, Mac, iOS і Android.

Наразі SalamWeb використовують в основному в Індонезії та Малайзії. Втім, розробники хочуть охопити 10% мусульманського населення по всьому світу.

За оцінкою Bloomberg, у світі зараз проживає близько 1,8 млрд мусульман.

При цьому один із засновників стартапа Хасна Заріна впевнений, що браузер сподобається і невіруючим.

"Ми просуваємо універсальні цінності. Всім очевидно, що інтернет може бути дуже темним місцем. Всім людям потрібна альтернатива ", - пояснив Заріна.

Він сказав, що прагне, аби цей браузер став "вікном" у хороший та світлий світ.