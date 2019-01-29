У Малайзії запустили перший в світі браузер для мусульман
Крім блокування небажаної інформації браузер нагадує про час молитви і вказує Кібл (напрямок, в якому мусульмани повинні дотримуватися обряд - ред.), повідомляє Bloomberg.
Мобільна і веб-версія додатка доступні на всіх платформах. Зокрема, на Windows, Mac, iOS і Android.
Наразі SalamWeb використовують в основному в Індонезії та Малайзії. Втім, розробники хочуть охопити 10% мусульманського населення по всьому світу.
За оцінкою Bloomberg, у світі зараз проживає близько 1,8 млрд мусульман.
При цьому один із засновників стартапа Хасна Заріна впевнений, що браузер сподобається і невіруючим.
"Ми просуваємо універсальні цінності. Всім очевидно, що інтернет може бути дуже темним місцем. Всім людям потрібна альтернатива ", - пояснив Заріна.
Він сказав, що прагне, аби цей браузер став "вікном" у хороший та світлий світ.
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