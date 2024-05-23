У Мексиці є загиблі через обвал сцени на передвиборчому мітингу

У результаті інциденту загинули девʼятеро людей, серед них дитина.

У мексиканському штаті Нуево-Леон під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Хорхе Майнеса обвалилася сцена.

Про це повідомляє Reuters.

У результаті інциденту загинули девʼятеро людей, серед них дитина. Майже 50 людей дістали поранень.

Обвал конструкції сцени стався через сильний порив вітру. Усі необхідні служби працюють на місці й надають допомогу потерпілим. Губернатор Гарсія закликав місцевих залишатися вдома через несприятливі погодні умови в цьому районі.

Сам кандидат Майнес після огляду лікарів повернувся на місце інциденту і заявив, що призупиняє передвиборчу діяльність і сподівається на прозоре та ретельне розслідування катастрофи з боку влади.

Інша кандидатка у президенти Клаудія Шейнбаум висловила співчуття родинам жертв і скасувала запланований на сьогоднішній вечір мітинг.

Хорхе Майнес балотується у президенти від центристської партії "Громадянський рух". Як пише Reuters, він третій за прихильністю мексиканців кандидат. Президентські вибори в Мексиці відбудуться 2 червня.