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У Мексиці створили багаторазову наномаску, що знищує коронавірус

Якщо ж вірусне навантаження було низьким, то протягом двох годин вірусна РНК зовсім не простежувалася
Дослідники Національного автономного університету Мексики (UNAM) створили маску з наношарів срібла і міді, яка нейтралізує коронавірус SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19.
У Мексиці створили багаторазову наномаску, що знищує коронавірус Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.
 
Свій винахід університет назвав SakCu, де Sak - означає срібло, а Cu - хімічний символ міді.
 
В UNAM заявили, що за високої вірусної концентрації коронавірус зникав з маски більш ніж на 80% приблизно за вісім годин.
 
Якщо ж вірусне навантаження було низьким, то протягом двох годин вірусна РНК зовсім не простежувалася.
 
За словами науковців, при контакті з наношаром срібла та міді мембрана SARS-CoV-2 розривається, і його РНК пошкоджується.
 
Таким чином, навіть якщо утилізувати таку маску неналежним чином, то вона не матиме на собі частинок інфекції, на відміну від звичайних масок для обличчя.
 
В UNAM наголосили, що SakCu є багаторазовою, її можна прати до 10 разів, і вона не втратить своїх властивостей.
 
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 27 серпня зафіксували 215 495 617 випадків коронавірусу, зокрема 4 488 844 летальні, одужали 192 683 664 особи.
 
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27 08 2021 16:59
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