У Мексиці створили багаторазову наномаску, що знищує коронавірус

Якщо ж вірусне навантаження було низьким, то протягом двох годин вірусна РНК зовсім не простежувалася

Дослідники Національного автономного університету Мексики (UNAM) створили маску з наношарів срібла і міді, яка нейтралізує коронавірус SARS-CoV-2, що спричиняє COVID-19.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Guardian.

Свій винахід університет назвав SakCu, де Sak - означає срібло, а Cu - хімічний символ міді.

В UNAM заявили, що за високої вірусної концентрації коронавірус зникав з маски більш ніж на 80% приблизно за вісім годин.

Якщо ж вірусне навантаження було низьким, то протягом двох годин вірусна РНК зовсім не простежувалася.

За словами науковців, при контакті з наношаром срібла та міді мембрана SARS-CoV-2 розривається, і його РНК пошкоджується.

Таким чином, навіть якщо утилізувати таку маску неналежним чином, то вона не матиме на собі частинок інфекції, на відміну від звичайних масок для обличчя.

В UNAM наголосили, що SakCu є багаторазовою, її можна прати до 10 разів, і вона не втратить своїх властивостей.

Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на ранок 27 серпня зафіксували 215 495 617 випадків коронавірусу, зокрема 4 488 844 летальні, одужали 192 683 664 особи.