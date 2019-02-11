У Мінфіні сподіваються, що українська економіка встоїть у новій економічній кризі

Темпи зростання економіки у світі уповільнюються. Для того, щоб цьому запобігти, в українському Мінфіні планують зменшувати дефіцит державного бюджету, проводити стійку боргову політику, покращувати умови міжнародної торгівлі та проводити приватизацію, земельну реформу, концесію та інші реформи.

Міністерка фінансів України повідомила, що сподівається на те, що під час нової світової економічної кризи економіка України не піддасться глобальним трендам та продовжить зростати.

Про це міністерка Оксана Маркарова повідомила за підсумками виступу очільниці Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої, повідомляє "Громадське".

"Україна може і повинна в цьому глобальному циклі уповільнення стати винятком, який покаже прискорення зростання", - повідомила Маркарова.

Віно зазначила, що наразі світова економіка починає входити у новий цикл. Темпи зростання економіки у світі уповільнюються. Для того, щоб цьому запобігти, в українському Мінфіні планують зменшувати дефіцит державного бюджету, проводити стійку боргову політику, покращувати умови міжнародної торгівлі та проводити приватизацію, земельну реформу, концесію та інші реформи.

"Якщо паралельно з фінансовими і економічними реформами буде суттєве реформування судової та правоохоронної систем, то результат буде суттєвий", -додала Маркарова.

Під час свого виступу Кристаліна Георгієва наголосила, що світова економіка невдовзі може увійти у нову кризу. Уповільненню економічного зростання світу наразі сприяє торговельна війна та невизначеність, яку вона створює.

Нагадаємо, що більшість країн не подолали наслідки кризи 2008 року.