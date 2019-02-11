У Мінфіні сподіваються, що українська економіка встоїть у новій економічній кризі
Про це міністерка Оксана Маркарова повідомила за підсумками виступу очільниці Міжнародного валютного фонду Кристаліни Георгієвої, повідомляє "Громадське".
"Україна може і повинна в цьому глобальному циклі уповільнення стати винятком, який покаже прискорення зростання", - повідомила Маркарова.
Віно зазначила, що наразі світова економіка починає входити у новий цикл. Темпи зростання економіки у світі уповільнюються. Для того, щоб цьому запобігти, в українському Мінфіні планують зменшувати дефіцит державного бюджету, проводити стійку боргову політику, покращувати умови міжнародної торгівлі та проводити приватизацію, земельну реформу, концесію та інші реформи.
"Якщо паралельно з фінансовими і економічними реформами буде суттєве реформування судової та правоохоронної систем, то результат буде суттєвий", -додала Маркарова.
Під час свого виступу Кристаліна Георгієва наголосила, що світова економіка невдовзі може увійти у нову кризу. Уповільненню економічного зростання світу наразі сприяє торговельна війна та невизначеність, яку вона створює.
Нагадаємо, що більшість країн не подолали наслідки кризи 2008 року.
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