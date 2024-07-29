У Міноборони підтримали закон про приватні військові компанії, але необхідні правки

Наразі запропоновано доопрацювати закон за участі міністерства.

Міністерство оборони України підтримало законопроект 11214, зареєстрований у Верховній Раді, про міжнародні оборонні компанії в Україні, проте відомство має до нього зауваження.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністерство оборони написано висновок до закону, який створив народний депутат України Сергій Гривко, де написано, що в запропонованій редакції законопроект не узгоджується з Конституцією України, законами України "Про оборону України", "Про розвідку".

Крім того, закон суперечить міжнародним договорам і рекомендаціям документа Монтре, де розкриваються питання функціонування приватних військових компаній в період збройного конфлікту, адже Україна є одна із 17 держав, які взяли участь в його підготовці.

У відомстві додали, що потрібне створення нормативно-правової бази для здійснення військово-консалтингової діяльності із залученням міжнародного передового досвіду.

Пропонується при підготовці до другого читання законопроект "суттєво доопрацювати", а також створити робочу групу за участю представників міністерства.

На сьогодні законопроект ще не розглядався в сесійній залі парламенту навіть у першому читанні.