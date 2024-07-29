Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Міноборони підтримали закон про приватні військові компанії, але необхідні правки

29 липня 2024, 18:13
У Міноборони підтримали закон про приватні військові компанії, але необхідні правки
Фото: Міноборони України
Наразі запропоновано доопрацювати закон за участі міністерства.

Міністерство оборони України підтримало законопроект 11214, зареєстрований у Верховній Раді, про міжнародні оборонні компанії в Україні, проте відомство  має до нього зауваження.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Міністерство оборони написано висновок до закону, який створив народний депутат України Сергій Гривко, де написано, що в запропонованій редакції законопроект не узгоджується з Конституцією України, законами України "Про оборону України", "Про розвідку". 

Крім того, закон суперечить міжнародним договорам і рекомендаціям документа Монтре, де розкриваються питання функціонування приватних військових компаній в період збройного конфлікту, адже Україна є одна із 17 держав, які взяли участь в його підготовці.

У відомстві додали, що потрібне створення нормативно-правової бази для здійснення військово-консалтингової діяльності із залученням міжнародного передового досвіду. 

Пропонується при підготовці до другого читання законопроект "суттєво доопрацювати", а також створити робочу групу за участю представників міністерства.

На сьогодні законопроект ще не розглядався в сесійній залі парламенту навіть у першому читанні.

 
міноборонизаконопроєктприватні військові компанії

Останні матеріали

Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Технології
Сага про Україну та F-16: можливість використання літака для швидкого реагування як частини ППО. Частина 4 – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 13:54
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Політика
Промова Залужного: основні акценти. План Помпео явно не про допомогу Україні – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 липня 2024, 11:26
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Політика
Вполювати Немо. Як росіяни можуть вистежувати наявність F-16 в Україні – Том Купер
Переклад iPress – 29 липня 2024, 01:05
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика: бувай, Байден. Президентство Гарріс визначатиметься Україною та іншими зовнішніми кризами. Частина 2 – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 липня 2024, 10:28
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Політика
Останній традиційний атлантист Джо Байден. Уроки президентства і зовнішньої політики у воєнний час – Сем Грін
Переклад iPress – 25 липня 2024, 20:56
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Політика
росіяни видихаються, їм не вистачає бойової броньованої техніки. Але поки достатньо живої сили – Том Купер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 19:52
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Політика
Відступ з Кринок: український Дьєпп. Україна ще не сказала своє останнє слово стосовно плацдармів. Частина І – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 липня 2024, 15:36
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Технології
Кіберкампанія росії переноситься на фронт в Україні. Вона спрямована на військовослужбовців – Ден Блек
Переклад iPress – 25 липня 2024, 11:36
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється