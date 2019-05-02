У МОЗ прокоментували заборону Супрун виконувати обов'язки міністра
"Консультуємося з юристами. Триматимемо в курсі. Працюємо!", - повідомляє МОЗ у Facebook.
У свою чергу посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що стурбована можливим впливом рішення суду про відсторонення від посади в.о. міністра охорони здоров'я України Уляни Супрун на реформу охорони здоров'я.
"Очікую подальших подробиць у цій справі, однак стурбована потенційним його впливом на життєво важливі реформи охорони здоров'я в Україні", - написала посол на своїй сторінці у Twitter у вівторок.
Нагадаємо, що Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонив Уляні Супрун виконувати обов‘язки міністра охорони здоров'я.
Ігор Мосійчук подав до суду з вимогою встановити відсутність у Супрун повноважень, "оскільки її призначення на зазначену посаду в установленому порядку компетентним органом здійснено не було".
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