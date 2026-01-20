У нас не стало менше ракет ППО, стало більше ракет у росіян під час атак – Зеленський
Фото: з вільного доступу
Російська сторона продовжує нарощувати виробництво озброєння, отримуючи компоненти від окремих країн і приватних компаній.
Президент Володимир Зеленський заявив, що війська рф стали застосовувати більше ракет під час масованих атак по Україні.
Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів.
"Цифри, які в нас є: у нас не стало менше ракет ППО. Стало більше ракет у росіян під час атак. У нас стало трішки більше систем. Набагато більше балістики, яку використовує росія. Вони, на жаль, отримують компоненти від партнерських країн, від приватного сектору. Треба знижувати їхні можливості виробляти ці ракети, а цього поки що не відбувається", — сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Україні потрібно більше ракет і більше ППО. За словами Зеленського, нині проти балістики, окрім зенітних ракет PAC-3 до американських систем Patriot, "нічого не працює".
"Що стосується балістики — поки що ключ тільки в руках США. І тому дуже важливо, щоб постачання було вчасне, щоб PURL працювало й партнери допомагали нам купувати відповідні ракети, від їхньої єдності — Європи й Америки", — сказав він.