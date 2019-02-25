У НФ назвали заяви Портнова щодо Яценюка брехнею

"Це цинічна і брудна брехня. Путінські колаборанти вчергове поширили маніпулятивну брехню. На цей раз виступив головний "юрист" президента-втікача Януковича — Андрій Портнов. Нагадаємо, медведчуківський ставленик Портнов спеціалізується на поширенні брехні, переховуючись від українського правосуддя. Треба нагадати, що він був будівничим системи прокурорського й суддівського свавілля режиму Януковича"

У "Народному фронті" прокоментували заяву Андрія Портнова про те, що Арсеній Яценюк, нібито, просив у тодішнього президента Януковича посаду прем’єр-міністра.

"Наляканий Майданом Янукович справді пропонував Арсенію Яценюку посаду прем'єр-міністра. Але Арсеній Яценюк відкинув цю пропозицію одразу й публічно. Він вимагав у Януковича одного — відмовитися від диктаторських повноважень і не допустити застосування сили до Майдану. Кремлівські агенти впливу постійно брешуть і маніпулюють фактами. Аж надто коли йдеться про Арсенія Яценюка та партію "Народний фронт". Адже "фронтовики" послідовно працюють на мобілізацію країни проти путінської агресії. Одним із хворобливих закидів Кремля на адресу Арсенія Яценюка стала вигадка про його нібито участь у Чеченській війні та багато інших вигадок, в тому числі вже спростованих у суді", - йдеться у заяві "Народного фронту".

"Кремлівські пропагандисти розглядають Арсенія Яценюка і “Народний фронт” основною “проблемою” реалізації путінської політики в Україні. Про це свідчить оприлюднене листування працівників псевдоукраїнських телеканалів та їхніх кремлівських кураторів. Реалізаторами кремлівської політики в Україні є саме такі персони, як Андрій Портнов та Віктор Медведчук. Віри їхнім словам немає й не може бути. Вони союзники ворога. Зауважимо, дискредитуючи проукраїнські сили, путінські крикуни ставлять за мету підважити віру українців в ідеї Майдану та знецінити подвиг української нації в боротьбі з агресією Росії. Наші противники прагнуть, щоб українці засумнівалися у своїй боротьбі за свободу. Партія “Народний фронт” заявляє, що докладе максимальних зусиль, щоб мрії путіних, медведчуків і портнових ніколи не здійснилися", - наголосили у НФ.