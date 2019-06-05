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У Нігері внаслідок вибуху автоцистерни загинули 55 людей

Унаслідок вибуху також загорілися сусідні будинки
У столиці Нігеру Ніамеї внаслідок вибуху автоцистерни загинули 55 людей.
У Нігері внаслідок вибуху автоцистерни загинули 55 людей Фото: publika.md

Як повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на очевидців та представників влади, автомобіль перевернувся, а вибух стався тоді, коли люди намагалися зібрати пальне, що розлилося.

Крім того, внаслідок вибуху також загорілися сусідні будинки.

За даними Міністерства внутрішніх справ країни, ще 36 людей поранені.

Додамо, що президент Шрі-Ланки Маїтріпала Сірісена заявив, що планує змінити очільників сил оборони країни через те, що вони не змогли попередити низку терактів, які забрали життя понад 300 людей.

Нагадаємо, 21 квітня на Шрі-Ланці пролунало 6 вибухів: три у готелях і три у церквах. Зокрема в церквах, розташованих у містах Коччкаде, Негомбо та Баттікалоа. Усі готелі, у яких сталися вибухи, розташовані в Коломбо.

Пізніше з’явилась інформація про сьомий та восьмий вибухи.

"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибухи на Шрі-Ланці.

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06 05 2019 19:17
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